Bundesaußenminister Maas hat die stärkere Einbeziehung Russlands bei der Lösung internationaler Konflikte verlangt.

Um Krisen zu entschärfen, brauche man das Gespräch mit Moskau, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Im Libyen-Krieg gebe es vielleicht die letzte Chance, das Blutvergießen zu stoppen. Dafür müssten alle Staaten an den Verhandlungstisch kommen, die vor Ort Einfluss nähmen, insbesondere auch Russland. Außerdem müsse mit Moskau darüber gesprochen werden, wie man das Atomabkommen mit dem Iran erhalten und so eine neue Eskalation am Golf verhindern könne.



Maas reist heute gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin nach Moskau. Bei dem Arbeitsbesuch dürfe es auch um die Lage in der Ukraine gehen.