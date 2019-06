Zum Auftakt seiner Reise durch den Nahen und Mittleren Osten ist Bundesaußenminister Maas in Jordanien eingetroffen.

Er landete am Abend auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak, wo deutsche Soldaten stationiert sind. Die Bundeswehr ist dort mit Aufklärungsflugzeugen und einem Tankflugzeug am Kampf gegen die Terrormiliz IS beteiligt.



Der Einsatz soll im Oktober enden. Er könnte aber länger dauern als geplant, weil die USA die Bundesregierung um Unterstützung bei der Errichtung einer Pufferzone zum Schutz der Kurden in Nordsyrien gebeten haben.



Maas wird in den nächsten Tagen Gespräche in Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten führen. Am Montag reist er in den Iran.