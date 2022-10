Die Organisation "Save the Children" stellte einen Bericht vor , demzufolge die Lage in Afghanistan, im Sudan, in Somalia und Mali besonders besorgniserregend ist. So habe sich etwa in Afghanistan der Zugang zu Bildung seit der Machtübernahme der islamistischen Taliban massiv verschlechtert - und das insbesondere für Mädchen. In allen zehn am stärksten gefährdeten Ländern gebe es zudem ein hohes Maß an Ernährungsunsicherheit.