Italiens Außenminister Di Maio regt eine UNO-Friedensmission für Libyen an.

Der Wunsch danach müsse jedoch aus dem nordafrikanischen Krisenland selbst kommen, sagte Di Maio der Zeitung "La Stampa". Italien sei bereit, sich mit Soldaten an solch einer Blauhelm-Mission zu beteiligen. Vorbild könne etwa die erfolgreiche Unifil-Mission im Libanon sein. In Libyen selbst wurde eine von Russland und der Türkei geforderte Waffenruhe kurz nach Inkrafttreten bereits wieder gebrochen. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Sarradsch in Tripolis kämpft mit dem abtrünnigen General und Milizenführer Haftar um die Macht, der seit Monaten auf die Hauptstadt vorrückt.



Aktuell laufen international zahlreiche Gespräche zur Eindämmung des Konfliktes. In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Gaddafi im Jahr 2011 Chaos.