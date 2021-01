Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro an Länder genehmigt, die in die Konflikte im Jemen oder in Libyen verwickelt sind.

Alleine für Ägypten wurde die Ausfuhr von Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 752 Millionen Euro erlaubt. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des grünen Außenpolitikers Nouripour hervor. Außerdem gab es Genehmigungen für Rüstungsexporte nach Katar, Kuwait, Jordanien, Bahrain, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in die Türkei.



Im Jemen bekämpft eine von Saudi-Arabien geführte Allianz an der Seite der dortigen Regierung die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. Im libyschen Machtkampf gibt es derzeit einen Waffenstillstand.



Die Genehmigungen für Rüstungsexporte hatten 2019 mit insgesamt gut acht Milliarden Euro einen Rekordwert erreicht. 2020 zeichnete sich ein deutlicher Rückgang ab, bis Mitte Dezember waren es etwa 5,6 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.