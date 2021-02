Amnesty International wirft Truppen aus Eritrea ein Massaker in der äthiopischen Krisenregion Tigray vor.

Soldaten aus dem Nachbarland hätten in den Straßen der alten Königsstadt Axum um sich geschossen, gezielt unbewaffnete Zivilisten getötet sowie Häuser geplündert und niedergebrannt. Hunderte Menschen hätten ihr Leben verloren und seien in Massengräbern verscharrt worden. Die Menschenrechtsorganisation stützt sich bei ihren Angaben auf Augenzeugenberichte und Satellitenaufnahmen. Die Verbrechen seien bereits Ende November verübt worden, aber erst jetzt bekanntgeworden. Weiter hieß es, die Truppen aus Eritrea hätten Einheiten des äthiopischen Militärs bei deren Offensive in der Krisenregion unterstützt.



Diese hatte im November begonnen und richtet sich gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen der TPLF und der Zentralregierung in Addis Abeba.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.