Die USA verfügen nach eigenen Angaben über Informationen über einen Einmarsch von Truppen Eritreas in das benachbarte Äthiopien.

Es lägen glaubwürdige Berichte über einen eritreischen Militäreinsatz in der nord-äthiopischen Krisenregion Tigray vor, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Die USA betrachteten dies als besorgniserregende Entwicklung. Eritrea müsse seine Soldaten umgehend abziehen.

Äthiopische Regierung will Flüchtlinge nach Tigray zurückschicken

Zuvor hatte Äthiopiens Regierung angekündigt, Flüchtlinge in die Provinz Tigray zurückzuschicken und damit die Kritik des UNO-Flüchtlingshilfswerks auf sich gezogen. Den Angaben der äthiopischen Regierung zufolge handelt es sich um Eritreer, die vor Kämpfen in andere Teile des Landes geflüchtet waren. Hintergrund ist ein militärischer Konflikt zwischen der Zentralregierung in Addis Abeba und der sogenannten Volksbefreiungsfront, die in Tigray die Kontrolle ausübt.



Die Krisenregion ist weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten, eine unabhängige Beurteilung der Lage ist kaum möglich.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.