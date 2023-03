Finanzmarkt

Die Bundesbank in Frankfurt am Main (picture alliance/dpa /Arne Dedert)

Die "Silicon Valley Bank" war in den USA wegen drohender Zahlungsschwierigkeiten geschlossen worden. Viele Kunden hatten aus Sorge vor Verlusten ihr Geld von den Konten abgezogen. Die Großbank HSBC übernimmt die britische Niederlassung des Geldhauses. Wie die Regierung in London mitteilte, erfolgt die Transaktion in Absprache mit der Zentralbank und dem Finanzministerium. Es würden keine Steuergelder verwendet und die Kundeneinlagen geschützt, heißt es.

Heute früh wurde mit der in New York ansässigen "Signature Bank" ein weiteres Kreditinstitut geschlossen.

