Die Europäische Union und die Schweiz bleiben im Streit über das geplante Rahmenabkommen zu ihren bilateralen Beziehungen auf Konfrontationskurs.

Der Schweizer Bundespräsident Parmelin erklärte bei einem Treffen mit Kommissionschefin von der Leyen, den Vertrag in der vorliegenden Form nicht zu unterzeichnen. Die Regierung in Bern will mehrere Punkte aus dem Abkommen ausklammern. Dabei geht es um Regelungen zum Lohnschutz sowie um Staatsbeihilfen und die Freizügigkeit. Dies lehnt die EU ab.

