Fischsterben in der Oder

Krisentreffen in Stettin

Die Ursache für das Fischsterben in der Oder ist nach wie vor nicht geklärt. Am Abend gibt es in Stettin in Mecklenburg-Vorpommern ein Krisentreffen, an dem auch Bundesumweltministerin Lemke und Vertreter der polnischen Umweltbehörden teilnehmen. Lemke hatte kritisiert, dass Polen ihr Ministerium nicht früh genug über die Umweltkatastrophe informiert habe. Die Grünen-Politikerin strebt nun eine bessere Koordinierung mit ihrer Kollegin in Warschau an.

14.08.2022