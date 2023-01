Wu Ken, Botschafter von China in Deutschland kritisiert den Besuch einer Delegation der FDP-Bundestagsfraktion in Taiwan. (dpa / Kay Nietfeld)

Er rate einzelnen Abgeordneten, in der Taiwan-Frage nicht mit dem Feuer zu spielen, sagte Wu dem "Handelsblatt". Das Ein-China-Prinzip stelle die politische Grundlage für den Ausbau der Beziehungen zwischen China und Deutschland dar. Dazu hätten sich alle bisherigen Bundesregierungen bekannt.

Mit seinen Äußerungen reagierte Wu auf den Besuch einer hochrangigen Delegation der FDP-Bundestagsfraktion in Taiwan. Der Delegation gehört unter anderem die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, an. Sie betonte, mit dem Besuch in Taipeh wolle man ein Zeichen der Solidarität gegen den militärischen Druck aus China setzen.

Kurz vor dem Besuch der FDP-Politiker hatte die chinesische Armee neue Manöver in der Nähe Taiwans begonnen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.