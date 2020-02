Kritik am britischen Premier

Der britische Premierminister Johnson sieht sich mit Beschwerden konfrontiert, dass er unabhängige Pressefotografen von wichtigen Ereignissen ausschließe.

Wie der britische "Guardian" berichtet, fühlen sich insgesamt vier Verbände bei Foto-Terminen von Johnson übergangen. So sei zum Beispiel bei der Unterzeichnung des EU-Austrittsabkommens nur Johnsons offizieller Fotograf zugelassen worden. Ein Verband warf die Frage auf, ob die britische Regierung künftig nur noch ausgewählte Bilder von Veranstaltungen herausgeben wolle, um sich im besten Licht erscheinen zu lassen - so wie in Nordkorea.



Schon im Wahlkampf hatte es Klagen gegeben, dass die britische Regierung versuche, die Berichterstattung bestimmer Fernseh- und Radiosender zu umgehen.