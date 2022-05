Gedenken an Kriegsende

Die offizielle ukrainische Delegation mit Botschafter Melnyk durfte einige Fahnen mitbringen, ansonsten waren sie bei den Gedenkveranstaltungen am 8. und 9. Mai verboten. (picture alliance/dpa)

Generalsekretär Evers will beim Berliner Verwaltungsgericht eine Klage gegen das vorübergehende Verbot ukrainischer Flaggen an Ehrenmalen und Erinnerungsorten einreichen, wie der Rundfunk Berlin Brandenburg berichtet. "Diese Entscheidung des Senats ist eine Schande für Berlin", sagte Evers. Es müsse erlaubt sein, mit den Opfern des russischen Angriffskrieges Solidarität zu zeigen. "Das ist nicht nur eine Frage der Meinungsfreiheit, sondern auch des Anstands."

Kritik aus der Ukraine

Das Verbot der Fahnen gilt für 15 Orte in Berlin wie das Ehrenmal im Treptower Park oder das Museum Berlin-Karlshorst - und zwar nur am 8. und 9. Mai. Es umschließt russische und ukrainische Flaggen ebenso wie militärische Zeichen, also etwa das "Z"-Symbol. Das Polizeipräsidium begründete das Vorgehen auf Twitter damit, dass das "friedliche, würdevolles Gedenken" im Vordergrund stehen sollte.

Deutliche Kritik daran kam von Vertretern der Ukraine: Außenminister Kuleba nannte die Entscheidung auf Twitter "einen schweren Fehler". Friedlichen Demonstrierenden die ukrainische Flagge wegzunehmen sei ein Angriff auf alle, die Europa und Deutschland gegen die russische Aggression verteidigten. Der ukrainische Botschafter in der Bundesrepublik, Melnyk, hatte schon vor den Gedenktagen von einer "Ohrfeige" und einem "Schlag ins Gesicht des ukrainischen Volkes" gesprochen.

"Ich hätte das anders entschieden"

Bedenken äußerte auch Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckhardt. Sie glaube, das Verbot helfe am Ende der Propaganda des russischen Präsidenten Putin, sagte die Grünen-Politikerin dem Fernsehsender RTL/ntv. Wörtlich sagte sie: "Ich hätte das anders entschieden". Es sei wichtig, sich solidarisch zu zeigen.

Der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, sagte "Bild TV", das sei vielleicht nicht die "klügste Entscheidung" gewesen. Er könne jedoch nachvollziehen, vor welchem Hintergrund Polizei und Senat so entschieden hätten. Sie hätten vermutlich "jede Form von Eskalation, von Provokation" vermeiden wollen.

Befürchtungen vor Eskalation

In Berlin finden nach mehreren Veranstaltungen am gestrigen 8. Mai auch heute noch Kundgebungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren statt. Am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park versammelten sich am Vormittag mehr als 100 Menschen - einige führten auch russische Fahnen mit sich.

Angekündigt war auch eine größere pro-russische Demonstration an dem zweiten Sowjetischen Ehrenmal nahe dem Brandenburger Tor. Daran wollen laut Polizei auch rund 150 Mitglieder der Rockergruppe "Nachtwölfe" teilnehmen. Die Gruppe gilt als Unterstützer des russischen Präsidenten Putin.

Parallel wollten im Laufe des Tages Demonstrierende gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine protestieren. Insgesamt 1.700 Polizisten sollten die verschiedenen Kundgebungen begleiten.

Russland feiert den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland am 9. Mai. Welche Bedeutung das Datum in Russland und der Ukraine hat, haben wir hier für Sie zusammengefasst

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.