Kritik am Weißen Haus

Das Weiße Haus steht in der Kritik, weil eine CNN-Reporterin vom Pressetermin mit Präsident Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker ausgeschlossen wurde.

Die Journalistin Kaitlan Collins hatte vorher auf einer anderen Pressekonferenz Fragen an Trump gestellt, in denen es um dessen früheren Anwalt Cohen und dessen Mitschnitt von einem Telefonat mit Trump ging.



CNN kritisierte, der spätere Ausschluss von Collins sei als Vergeltung zu sehen, und das deute nicht auf eine offene und freie Presse hin. Kritik kam auch von der Vereinigung der Korrespondenten, die über das Weiße Haus berichten, ebenso wie vom Sender Fox News, der als bevorzugtes Programm von Trump gilt. Man stehe solidarisch an der Seite von CNN, hieß es dort.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.