Eingeleitete Zinswende

Die Europäische Zentralbank soll den Euro stabil halten. (imago / Jan Huebner)

Der Bundesverband deutscher Banken und das Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) kritisierten den Zeitplan. Das fundamental geänderte Preisumfeld rechtfertige den negativen Zins bis in den Herbst hinein nicht mehr, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, Ossig. Die EZB sollte deshalb bereits im Juli ihre Negativzinspolitik mit einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt in einem Schritt beenden. "Das wäre ein deutliches und dringend notwendiges Signal an Verbraucher, Unternehmen und Tarifparteien", betonte Ossig wörtlich. Ifo-Präsident Fuest bewertet die Erklärung der EZB, den Leitzins anheben zu wollen, als richtigen Schritt, der aber zu spät komme. Es sei nicht akzeptabel, dass die EZB bei einer Inflation von acht Prozent bis heute an Negativzinsen und Anleihekäufen festgehalten habe, sagte Fuest auf der Jahresversammlung des Instituts in München. Aus Sicht des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW kommt das Ende der Wertpapierkäufe mindestens drei Monate zu spät. Es gebe die Angst vor einer neuen Euro-Schuldenkrise, erklärte ZEW-Ökonom Heinemann. Das lähme die EZB und schade ihrer Glaubwürdigkeit.

Lagarde: Aus für Anleihe-Ankaufprogramm APP und Zinsanhebung im Juli

Als ersten Schritt für die geldpolitische Wende beschloss der EZB-Rat, das milliardenschwere Anleihe-Ankaufprogramm APP (Asset Purchase Programme) im Juli zu beenden. Bis dahin bleibt der Leitzins unverändert bei null Prozent. Der als Strafzins bekannte Satz für Einlagen von Geschäftsbanken bei der EZB beträgt weiterhin minus 0,5 Prozent. Im Juli will die Notenbank den Leitzins auf 0,25 Prozent anheben. Im September dürfte eine weitere Anhebung erfolgen, bei anhaltend hoher Inflation sogar stärker als im Juli. EZB-Präsidentin Lagarde betonte, die Entscheidungen in ihrem Haus seien einstimmig getroffen worden: "Wir hatten eine sehr produktive Diskussion", sagte sie. In den vergangenen Monaten hatte es wiederholt Berichte über Unstimmigkeiten über den weiteren Kurs insbesondere zwischen den Vertretern der Nord- und der Südländer der Währungsunion gegeben. Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges dämpfen nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank die Konjunkturentwicklung im Euroraum und treiben die Inflation in die Höhe.

Inflation von 6,8 Prozent für 2022 erwartet

Die Notenbank rechnet in ihrer Prognose mit einem deutlich schwächeren Wirtschaftswachstum und einem stärkeren Anstieg der Verbraucherpreise als im März angenommen. Demnach wird die Teuerungsrate in diesem Jahr im Schnitt bei 6,8 Prozent liegen. Im März war die Notenbank noch von 5,1 Prozent und im Dezember von 3,2 Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr rechnen die Währungshüter im Jahresschnitt mit einer Preissteigerung von 3,5 Prozent. Für 2024 sagt die EZB eine Inflationsrate von 2,1 Prozent im Währungsraum voraus. Die Notenbank strebt für die 19 Euro-Länder eine jährliche Teuerungsrate von mittelfristig 2 Prozent an.

In den vergangenen Wochen hatte der Druck auf die EZB deutlich zugenommen, bei der Geldpolitik umzusteuern und mit Zinsanhebungen die Teuerung einzudämmen. Im Euroraum lagen die Verbraucherpreise im Mai 2022 um 8,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonates. In Europas größter Volkswirtschaft Deutschland sprang die jährliche Inflationsrate im Mai vorläufigen Zahlen zufolge mit 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren.

Andere Notenbanken haben bereits reagiert

Anfang Mai hatte bereits die US-Notenbank Fed den Leitzins so stark angehoben wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Er stieg um einen halben Prozentpunkt auf die Spanne von 0,75 bis 1 Prozent. Die britische Notenbank erhöhte kurz darauf den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1 Prozent. Es war die vierte Anpassung in nur sechs Monaten. Aktuell liegt die Teuerungsrate im Vereinigten Königreich bei sieben Prozent. Im Jahresverlauf rechnet die Bank Of England mit mehr als 10 Prozent.

Ökonomen dämpfen Erwartungen

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Fratzscher, erwartet keine kurzfristige Auswirkung einer Leitzinserhöhung auf die Inflation. Man dürfe keine falschen Erwartungen haben, sagte Fratzscher dem Sender Phoenix. Die Inflation werde hoch bleiben in diesem und im nächsten Jahr. Dennoch sieht der DIW-Präsident in dem Schritt ein wichtiges Signal, dass die Europäische Zentralbank die Sorgen der Menschen und der Unternehmen ernst nehme, meinte Fratzscher. Jörg Krämer, Chefvolkswirtschaft bei der Commerzbank, sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), die Richtung der EZB-Entscheidung stimme. Für September habe die EZB zwar eine weitere Zinserhöhung von bis zu 0,5 Prozent angekündigt. Für die Zeit danach bleibe die Notenbank aber vage und vermeide klare Aussagen, kritisierte Kraemer.

