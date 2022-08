Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen

Aufräumarbeiten nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen (dpa / Angelika Warmuth)

Dieser sei eine Katastrophe, heißt es in einem Schreiben von Bürgermeistern an die Deutsche Bahn. Der Schienersatzverkehr, der wegen der noch nicht sanierten Gleise an der Unfallstelle operiere, sei chaotisch und wegen vieler Leerfahrten ein ökologischer Wahnsinn. Zudem sei die Kommunikation der Bahn so gut wie nicht vorhanden, heißt es weiter. - Ein Regionalzug war Anfang Juni kurz nach der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen Richtung München entgleist. Bei dem Unglück kamen fünf Menschen ums Leben. Ursache waren offenbar Schäden am Gleis. Es wird gegen mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

