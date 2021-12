Der CDU-Politiker und ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Bewerber um den Parteivorsitz Merz kritisierte in der "Welt am Sonntag", der Griff der Grünen nach dem Europaausschuss habe einen "sehr hohen Preis", weil die AfD so den Innenausschuss bekommen konnte. Das sei der Kollateralschaden des Durchgriffs der Grünen. Ähnlich äußerte sich zuvor sein Mitbewerber um den CDU-Vorsitz, Röttgen. Es wäre an den Ampelparteien gewesen, den AfD-Vorsitz im Innenausschuss zu verhindern. Da hätten sie leider versagt, meinte Röttgen. Der SPD-Politiker Wiese hatte erklärt, die Entscheidung lasse sich möglicherweise nachträglich korrigieren. Er erinnerte daran, dass die Vorsitzenden von den Ausschussmitgliedern ernannt beziehungsweise gewählt werden müssten.

