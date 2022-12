Eine Afghanin auf einem Markt in Kabul (picture alliance | Ebrahim Noroozi)

Bundesaußenministerin Baerbock erklärte per Twitter, man werde nicht akzeptieren, dass die Taliban die Humanitäre Hilfe zum Spielball ihrer Frauenverachtung machten. UNO-Generalsekretär Guterres sagte, das Verbot werde die Arbeit vieler Organisationen schwächen, die in Afghanistan Notleidende versorgten, insbesondere Frauen und Mädchen.

Medienberichten zufolge hat das afghanische Wirtschaftsministerium bis auf Weiteres angeordnet, dass weibliche Angestellte von Hilfsorganisationen nicht mehr zur Arbeit kommen dürfen. Grund dafür sei, dass die Frauen die Vorschriften zum Tragen eines Kopftuchs nicht einhielten.

Die Hilfsorganisationen Save the Children, Care und Norwegischer Flüchtlingsrat kündigten daraufhin an, ihre Arbeit in Afghanistan auszusetzen.

