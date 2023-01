Nach Ramstein-Konferenz

Kritik an ausgebliebener Panzer-Entscheidung - Strack-Zimmermann: "Deutschland hat leider gerade versagt"

Angesichts der weiter aufgeschobenen Entscheidung über die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine haben sich Politiker der Ampelkoalition und Vertreter der Opposition enttäuscht gezeigt. Die sogenannte "Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine" hatte sich gestern auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein in Rheinland-Pfalz getroffen.

21.01.2023