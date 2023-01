Der Besuch von Minister Ben-Gvir auf dem Tempelberg sorgt bei Palästinensern. aber auch in Jordanien und Saudi-Arabien für Kritik. (AP / Maya Alleruzzo)

Der Tempelberg - der arabische Begriff lautet Al-Haram Al-Scharif - ist für Juden, Muslime und Christen eine wichtige Heilige Stätte und damit ein extrem sensibles Thema im Nahost-Konflikt.

Ben-Gvir: Tempelberg ist wichtigster Ort für jüdisches Volk

Ben-Gvir schrieb nach seinem Besuch auf Twitter , "die israelische Regierung, deren Mitglied ich bin, wird sich einer Organisation schändlicher Mörder nicht unterordnen. Der Tempelberg steht allen offen und wenn die Hamas glaubt, ihre Drohungen könnten mich abschrecken, dann müssen sie verstehen, dass sich die Zeiten geändert haben."

Premierminister Netanjahu hatte gestern mit Ben-Gvir über dessen geplanten Besuch des Tempelbergs beraten. Netanjahus Likud-Partei teilte mit, dass der Regierungschef keinen Widerspruch dagegen eingelegt habe. Ben-Gvir hatte im Wahlkampf angekündigt, sich für eine Änderung des Status Quo bezüglich des Tempelbergs starkzumachen. Israels Oppositionsführer und früherer Premierminister Lapid hatte gewarnt, dass ein solcher Besuch Gewalt auslösen werde.

Hamas: Palästinenser werden heilige Stätten verteidigen

Hamas-Sprecher Hazem Qassem betonte, das palästinensische Volk werde weiterhin seine heiligen Stätten und die Al-Aksa-Moschee verteidigen. Er bezeichnete den Besuch Ben-Gvirs als "Verbrechen". Die Hamas, die im Gazastreifen die Macht hat, wird von der EU als Terrororganisation eingestuft.

Auch das jordanische Außenministerium teilte mit, dass Jordanien die "Stürmung und Verletzung der Heiligkeit" der Al-Aksa-Moschee "aufs Schärfste" verurteile. Die Sicherheitskräfte auf dem Tempelberg unterstehen jordanischer Aufsicht. Ähnlich reagierten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

ARD-Nahostkorrespondent Julio Segador sagte schon vor dem Besuch , Ben-Gvir sorge für Spannungen zwischen Israel und der arabischen Welt - "Spannungen, die geeignet sind, in eine militärische Auseinandersetzung zu münden".

Öffentliches Gebet ist aktuell Muslimen vorbehalten

Aktuell ist Nichtmuslimen zwar der Besuch auf dem Tempelberg erlaubt, das öffentliche Gebet ist jedoch Muslimen vorbehalten. Ein Besuch des späteren israelischen Ministerpräsidenten Scharon auf dem Tempelberg im Jahr 2000 gilt als Mitauslöser der zweiten Intifada. Für einen Vergleich sei es aber zu früh, sagte der frühere ARD-Hörfunkkorrespondent Benjamin Hammer unserer Redaktion. Ben-Gvir hatte den Tempelberg in der Vergangenheit - vor seinem Amtsantritt als Minister - mehrfach besucht.

Zwei Dinge, so Hammer, seien Anlass zur Besorgnis: Mit Ben-Gvir sei ein Extremist Minister für öffentliche Sicherheit, der in der Vergangenheit bei Demonstrationen seine Waffe gezückt habe und von der Polizei zurückgehalten habe werden müssen. Nun kontrolliere er als Minister die Polizei. Zudem stelle sich die Frage, wie groß der Einfluss des Ministerpräsidenten Netanjahu auf die extremen Minister in seiner Regierung wirklich sei.

Ben-Gvir ist Vorsitzender der rechts-nationalistischen Partei Jüdische Stärke. Er war in der Vergangenheit wegen rassistischer Hetze und Unterstützung einer jüdischen Terrororganisation verurteilt worden. Er fordert Gebetsrechte für Juden auf dem Tempelberg. Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass Ben-Gvir selbst dort während seines Besuches gebetet hat.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.