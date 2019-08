Das Volk der Yanomami sieht seine Existenz durch den Goldrausch in Brasilien gefährdet.

Das sagt einer seiner bekanntesten Anführer, David Kopenawa Yanomami, in einem Beitrag für den Deutschlandfunk. Seit diesem Jahr dringen illegale Goldsucher in großer Zahl in die Naturschutzgebiete und Reservate der indigenen Bevölkerung im Regenwald ein. Kopenawa schätzt, dass sich rund 20.000 allein in dem Gebiet befänden, das seinem Volk an der Grenze zu Venezuela zugewiesen worden sei. Wenn die Zahl korrekt ist, entspricht sie in etwa der Zahl der Indigenen selbst.



Die Goldsucher hinterlassen Schäden. Neben Kraterlandschaften verschmutzen sie die Gewässer. Sie arbeiten mit Quecksilber, um die Goldkörner von der Erde zu trennen. Das Quecksilber belastet die Fische in den Flüssen, die wiederum Nahrungsgrundlage der Yanomami sind. Die Grenzwerte seien bereits deutlich überschritten, heißt es.



Im Wahlkampf hatte der rechtsgerichtete Staatspräsident Bolsonaro damit geworben, den Goldabbau zu legalisieren. Es könne nicht sein, das solche Rohstoffe unnütz im Boden verblieben, meinte er.



Jüngst hatte UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet den Tod des Stammesführers der Waiapi im brasilianischen Amazonasgebiet in diesem Kontext verurteilt und von Mord gesprochen. Es sei eine beunruhigende Folge für die zunehmenden Übergriffe in den Gebieten indigener Völker durch Bergleute, Holzfäller und Landwirte, sagte sie. Bolsonaros Politik, zusätzliche Teile des Regenwalds für den Bergbau zu öffnen, werde gewaltsame Zwischenfälle, Einschüchterungen und Morden weiter Vorschub leisten. Nach dem Tod des Stammesführers der Waiapi wurde dessen Dorf von Bewaffneten überfallen.