In der Bundesrats-Sondersitzung wurde das geplante Bürgergeld abgelehnt. (Demy Becker / dpa / Demy Becker)

Der Parteivorsitzende der Grünen, Nouripour, erklärte in Berlin, es sei möglich, dass das Bürgergeld im Vermittlungsausschuss versande. Dies drohe, wenn die Union auf Blockade stelle und darauf setze, dass das Hartz-IV-System bestehen bleibt. Die Linkspartei übte ebenfalls scharfe Kritik an CDU und CSU. Die Union setze ihr unwürdiges Schauspiel auf dem Rücken der Schwächsten der Gesellschaft fort, sagte Parteichef Schirdewan ebenfalls in Berlin. Der FDP-Sozialpolitiker Teutrine betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, ein sachgerechter Kompromiss werde an seiner Partei nicht scheitern.

Der Leiter des Job-Centers Nordfriesland in Husum, Scholz, mahnte bei der Einführung des Bürgergelds zur Eile. Scholz sagte im Deutschlandfunk , die Technik müsse stehen, damit der höhere Regelsatz ab dem kommenden Jahr auch ausgezahlt werden könne. Wenn es bis Ende des Monats zu keiner Einigung kommen sollte, dann werde es schwer, die Reform zum 1. Januar umzusetzen.

Union für "klare Grenzen" bei Bürgergeld

Die von der Bundesregierung geplante Reform, die die Hartz-IV-Leistungen in ihrer heutigen Form ablösen soll, war im Bundesrat vorläufig gestoppt worden. In der Länderkammer fehlte die Mehrheit, weil mehrere Landesregierungen mit Union-Beteiligung ihre Zustimmung verweigert hatten. Die von der Union mitregierten Länder, die im Bundesrat eine Mehrheit haben, hatten bereits vorab angekündigt, gegen das Gesetz zu stimmen oder sich zu enthalten. CDU und CSU sind gegen das Vorhaben der Ampel-Koalition, weil es aus ihrer Sicht die Motivation senkt, eine Arbeit anzunehmen. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut sagte, es brauche klare Grenzen, wenn Menschen sich der Mitwirkung verweigern würden.

Vermittlungsausschuss soll Kompromiss finden

Die Bundesregierung rief im Anschluss den Vermittlungsausschuss an. Dieser soll einen Kompromiss finden und einen Start der Reform wie geplant zum 1. Januar ermöglichen. Bundesarbeitsminister Heil betonte, das Bürgergeld liefere Anreize, einen Berufsabschluss nachzuholen. Das sei sinnvoller, als Langzeitarbeitslose in Hilfstätigkeiten zu vermitteln, die oft nach kurzer Zeit nicht mehr gefragt seien, sagte der SPD-Politiker.

Mit dem Bürgergeld soll das bisherige Hartz-Vier-System abgelöst werden. Es sieht unter anderem höhere Regelsätze und viele Weiterbildungsmaßnahmen vor. Weiterführende Informationen zum geplanten Bürgergeld finden Sie hier

Diese Nachricht wurde am 15.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.