Wie es in Schulen und Kitas weitergeht, ob es etwa zu möglichen Schließungen oder anderen Einschränkungen kommen wird, ist noch offen. Dazu wurden bei den Bund-Länder-Beratungen keine konkreten Vereinbarungen getroffen. Unverständnis darüber gibt es von vielen Seiten.

Kritik kam von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, ebenso wie vom Verband Bildung und Erziehung, VBE, und von der Bundesschülerkonferenz. Die GEW-Vorsitzende Tepe sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", man sei enttäuscht, dass es für die Bildung weiterhin keine klaren Linien gebe und den Ländern die Entscheidungen überlassen bleibe. Dies führe zu einem "föderalen Flickenteppich und weiter sinkender Akzeptanz". Zudem mahnte Tepe eine Priorisierung des Gesundheitsschutzes von Lehrkräften, Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern an. Die Strategie der Kultusministerkonferenz, die Schulen und Kitas so schnell wie möglich zu öffnen und so lange wie möglich offen zu halten, ohne jedoch für ausreichenden Gesundheitsschutz zu sorgen, sei krachend gescheitert.

Unmut auf breiter Front. VBE: "Totalversagen" der Regierungschefs

Die Lehrergewerkschaft VBE sprach von einem Totalversagen der Regierungschefs von Bund und Ländern. Der VBE-Vorsitzende Beckmann betonte, er sei fassungslos, wie die Entwicklung der Neuinfektionszahlen bei Kindern einfach ignoriert werde. Wenn mindestens zwei Tests pro Woche, das Impfen des Personals und die Einhaltung der Hygieneregeln nicht möglich seien, könne der Schulbetrieb nicht gewährleistet werden.



Die Bundesschülerkonferenz sprach von "Lippenbekenntnissen" der Bund-Länder-Beratungen. Die versprochenen Schnelltests seien in vielen Schulen noch immer nicht verfügbar, monierte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Schramm. Tests seien zwar ein wichtiger Faktor, aber auch über Kontakte auf dem Schulweg müsse diskutiert werden.

Brandenburg für viele und schnelle Tests

Für offene Schulen und Kitas plädierte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, SPD, nach den Verhandlungen im Deutschlandfunk. Man wolle diese offen halten und möglichst oft und möglichst schnell testen. Woidke sprach von zwei Tests pro Woche in den Grundschulen, wie es auch im gemeinsamen Beschluss von Bund und Ländern steht. Man wolle zudem die Lehrer möglichst schnell impfen, auch in den weiterführenden Schulen. Das seien alles Vorhaben für April, ergänzte Woidke. Das könne man nicht übers Knie brechen. Aber Schulen und Kitas seien herausragend wichtig, weil man wisse, dass gerade die Kinder nicht nur am stärksten unter der Krise litten, sondern auch die größten Spätfolgen zu befürchten hätten. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, sagte in Berlin, nötig seien 100 Millionen Schnelltests jeden Monat, um wenigstens Schulen und Kitas regelmäßig zu testen.

Ausweitung der Tests vorgesehen

In dem Beschluss-Papier von Bund- und Ländern heißt es: In den Ländern werden derzeit mit der steigenden Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests flächendeckende Tests in Schulen und Kitas eingeführt. Mit der

bevorzugten Impfung von Kitabeschäftigten sowie Grund- und Förderschullehrkräften werde ein wichtiger zusätzlicher Baustein bei den Schutzmaßnahmen erreicht. Die Testungen von Beschäftigten im Bildungsbereich

und von Schülerinnen und Schülern würden weiter ausgebaut, es würden baldmöglichst zwei Testungen pro Woche angestrebt.

