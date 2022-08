Bundeskanzler Olaf Scholz (dpa/Michael Sohn)

Der CDU-Vorsitzende Merz sagte dem "Handelsblatt", er glaube dem Kanzler kein Wort. Es sei vollkommen unglaubwürdig, dass sich Scholz an den Inhalt der Gespräche mit Vertretern der Warburg Bank nicht mehr erinnern könne. Auch der Grünenpolitiker Schick zweifelte die Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers an. Im Deutschlandfunk forderte er Scholz auf, mit der heutigen Aussage zur Aufklärung des CumEx-Skandals beizutragen. Der Linken-Politiker de Masi sagte dem NDR, der Bundeskanzler habe sich schon frühzeitig auf die Strategie festgelegt, alles abzustreiten und nur das zuzugeben, was ihm Journalisten unter die Nase hielten.

Scholz wird heute ein zweites Mal vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum CumEx-Skandal vernommen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob er oder andere führende SPD-Politiker Einfluss auf die steuerliche Behandlung der in den Skandal verwickelten Warburg Bank genommen haben. Hintergrund sind drei Treffen von Scholz - damals noch Bürgermeister in Hamburg - mit den Gesellschaftern der Warburg Bank in den Jahren 2016 und 2017. Scholz streitet eine Einflussnahme ab und beteuert, sich an den genauen Inhalt der Treffen nicht erinnern zu können.

