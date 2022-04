CSU-Chef Söder kritisiert die Ukraine-Politik der Bundesregierung. (imago images / Tim Wagner)

Die Ampel-Koalition streite untereinander massiv, sagte Söder vor Beginn eines kleinen Parteitags in Würzburg. Damit werde sie dem Führungsanspruch und dem Erwartungsdruck Deutschlands als größter und stärkster Nation in Europa nicht gerecht. Söder warf der Regierung außerdem vor, dass es so lange gedauert habe, bis eine Entscheidung über Waffenlieferungen für die Ukraine getroffen worden sei.

CSU-Generalsekretär Mayer meinte, man habe den Eindruck, dass Bundeskanzler Scholz überfordert sei. Man brauche keinen Kanzler des Zögerns und des Zauderns.

Auch die Grünen kommen heute zu einem kleinen Parteitag zusammen. Bei der Konferenz in Düsseldorf geht es ebenfalls um den Krieg in der Ukraine.

