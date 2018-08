Kritik an Bundesregierung

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet ist unzufrieden mit der Arbeit der schwarz-roten Regierungskoalition im Bund.

Diese kümmere sich wenig um Zukunftsthemen, zudem fehle es ihr an einer klaren Strategie beim Thema Digitalisierung, sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt". Wenn man von morgens bis abends über Flüchtlinge rede und vier Wochen lang alle Kräfte in unzähligen Sondersitzungen aufbringen müsse, um eine Krise abzuwenden, dann bleibe keine Zeit mehr, die Zukunftsthemen zu bearbeiten. Die Bundesregierung müsse aufpassen, dass sich nicht der Eindruck verfestige, dass man sich nur streite, ohne am Ende die eigentlichen Probleme zu lösen, betonte Laschet.