Am Einlass für die Liverpool-Fans hatte es vor dem Champions-League-Finale in Paris große Probleme gegeben. Die Polizei setzte Tränengas ein. (IMAGO/Offside Sports Photography/Charlotte Wilson)

Die französische Zeitung "Le Figaro" kritisiert, das Champions League-Finale habe ein "katastrophales Bild" von Frankreich gezeichnet. Die Sportzeitung "L'Équipe" wirft den französischen Organisatoren Inkompetenz vor. "Diese hätte "dramatische Folgen haben können, wenn die Liverpool-Fans nicht unendlich geduldig gewesen wären", heißt es weiter. Die spanische Zeitung AS schreibt von "peinlichen Bildern". Es sei unglaublich, dass so etwas in einem Champions-League-Finale passieren könne.

UEFA kündigt Untersuchung an

Der Anpfiff des Spiels hatte sich gestern Abend um mehr als eine halbe Stunde verzögert. Die UEFA erklärte die Probleme am Einlass durch das hohe Aufkommen von Fans mit gefälschten Tickets. Die Drehkreuze am Stade de France seien blockiert gewesen, weil tausende Liverpool-Anhänger gefälschte Tickets erworben hätten. Der Kontinentalverband äußerte Mitgefühl für die Betroffenen und kündigte an, die Probleme gemeinsam mit der französischen Polizei und dem französischen Verband aufzuarbeiten. Der FC Liverpool forderte eine offizielle Untersuchung.

Madrid gewinnt Champions-League-Finale

Der britische Verein verlor gegen Real Madrid mit 0:1. Das Finale der Champions-League war wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine von St. Petersburg nach Frankreich verlegt worden.

Nach dem Spiel brach der deutsche Spieler Toni Kroos, der für Real Madrid spielt, ein Live-Interview mit dem ZDF ab. Der Reporter des Senders hatte ihn gefragt, warum Real in dem Spiel in Bedrängnis geraten sei. Kroos warf dem Reporter vor, nur negative Fragen zu stellen. Dieser habe 90 Minuten Zeit gehabt, sich vernünftigte Fragen zu überlegen. "Dann stellst du mir zwei so Scheißfragen - das ist Wahnsinn", schimpfte Kroos.

