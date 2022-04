Flutkatastrophe

Anne Spiegel wegen eines Frankreich-Urlaubs in der Kritik. (dpa/Michael Kappeler)

Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf das Umweltministerium in Mainz berichtet, fuhr die damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin zehn Tage nach dem verheerenden Hochwasser an der Ahr für einen vierwöchigen Sommerurlaub mit ihrer Familie nach Frankreich. Die Grünen-Politikerin unterbrach demnach ihre Ferien nur für zwei Vor-Ort-Termine am 10. August. Das Umweltministerium betonte, dass Spiegel telefonisch und per Mail "rund um die Uhr" erreichbar gewesen sei.

Die Union forderte den Rücktritt der Ministerin. Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Baldauf nannte Spiegel "untragbar". CSU-Generalsekretär Mayer riet Spiegel, sich ein Beispiel an Heinen-Esser zu nehmen und ihr Amt zur Verfügung zu stellen.

Spiegel war bereits wegen interner Nachrichten aus der Flutnacht in die Kritik geraten.

