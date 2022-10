Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen mit weiteren EU-Staats- und Regierungschefs beim Gruppenfoto auf der Prager Burg. (Petr David Josek / AP / dpa / )

Wenn die deutsche Regierung nur ihre eigenen Unternehmen subventioniere, werde der europäische Binnenmarkt zerstört, sagte Morawiecky. Ähnlich äußerten sich andere Regierungschefs. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, es sei wichtig, dass alle Unternehmen die gleichen Chancen hätten, am Binnenmarkt teilzunehmen. Wettbewerb dürfe es nur über die Qualität geben, nicht über Subventionen.

Scholz weist Kritik zurück

Scholz wies die Kritik zurück. "Viele andere machen etwas Ähnliches jetzt und in den nächsten Jahren", sagte er vor Beginn des Treffens. Der Kanzler meinte damit Länder wie Frankreich, die Niederlande oder auch Spanien. Nach den Gesprächen betonte er, der Gipfel habe die "Missverständnisse" über das deutsche Milliarden-Paket ausgeräumt. Er sei sich sicher, dass alle die Notwendigigkeit solcher Maßnahmen verstünden, die man überall werde ergreifen müssen, so Scholz. Er bekannte sich zu einer europäischen Lösung der Gaskrise. Man werde das Problem nur gemeinsam lösen können. Zudem müsse man Gespräche mit Norwegen, den USA und anderen Ländern darüber führen, wie sich die Gaspreise senken ließen.

Die Frage, wie die drastisch gestiegenen Preise für Gas begrenzt werdem können, stand im Mittelpunktdes Treffens in der tschechischen Hauptstadt.Die Mehrheit der Mitgliedsländer plädiert für einen Höchstpreis für Gas, das an Großhandelsplätzen in der EU verkauft wird, sowie für Gasimporte. Dies könnte - so lautet ein Vorschlag - über eine Art Korridor geregelt werden, der die Preisausschläge begrenzt.

Vorschlag eines "dynamischen Korridors"

Der lettische Ministerpräsident Karins sagte, er wünsche sich, dass eine Preisobergrenze auf europäischer Ebene beschlossen werde. Allerdings dürfe man die Versorgungssicherheit nicht durch einen zu geringen Einkaufspreis gefährden. Zuvor hatte eine Gruppe von Ländern, darunter Polen, Italien und Griechenland, die Einführung eines "dynamischen Preiskorridors" für Gas in der EU vorgeschlagen, um die hohen Energiepreise zu senken.

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen auch darüber diskutieren , wie kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann. Konkrete Beschlüsse dazu dürfte es in den kommenden Wochen geben.

Weitere Unterstützung für die Ukraine

Beim Gipfel dürfte es auch um die Auszahlung bereits zugesagter Finanzhilfen in Höhe von drei Milliarden Euro an die Ukraine gehen. Zudem dürften Bundeskanzler Scholz und seine Kollegen über die weitere militärische Hilfe beraten. Das Europaparlament hat die EU-Staaten diese Woche aufgefordert, ihre militärische Unterstützung massiv aufzustocken, insbesondere in den von der ukrainischen Regierung geforderten Bereichen.

