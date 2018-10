Der Verkehrsexperte Ferdinand Dudenhöffer hält die von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen im Diesel-Streit für völlig unzureichend. Die Maßnahmen seien groß aufgeblasenes Politikmarketing, sagte Dudenhöffer im Deutschlandfunk. Es entstünden mehr Fragen als Antworten.

Umtauschprämien gebe es längst, und die versprochenen technischen Nachrüstungen überzeugten ihn auch nicht, sagte der Wissenschaftler von der Universität Duisburg. Bei den Nachrüstungen sei noch nichts geklärt - vor allem, ob die Autoindustrie sich überhaupt beteiligen werde. Grundsätzlich habe der Diesel keine große Zukunft mehr. In wenigen Jahren werde er zum Auslaufmodell, sagte Dudenhöffer.



Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) hatte nach einer mehrstündigen Sitzung des Koalitionsausschusses eine Einigung im Diesel-Streit verkündet. Demnach sollen Besitzer älterer Diesel die Wahl zwischen besonderen Angeboten zum Kauf neuer, mutmaßlich sauberer Autos sowie technischen Nachrüstungen haben, sofern die Autos bestimmte Grenzwerte nicht unterschreiten könnten. Die beiden Optionen sind jedoch mit zahlreichen Einschränkungen verbunden - und gelten nicht für alle.



Wahlmöglichkeit mit vielen Einschränkungen



So sollen die Maßnahmen nur solchen Dieselbesitzern ermöglicht werden, die in den 14 "besonders betroffenen Städte" mit hohen Grenzwertüberschreitungen bei der Luftbelastung mit Stickstoffdioxid leben. Zum anderen geht es um weitere Städte, in denen demnächst Fahrverbote kommen könnten - dies betrifft unter anderem Frankfurt am Main.



Auch Bewohner "angrenzender Landkreise" sowie Menschen, die aus beruflichen Gründen in die genannten Städte pendeln, sollen einbezogen werden, zudem sollen soziale Härtefälle bedacht werden.



Nur Besitzern von Wagen mit Abgasnorm Euro 4 und Euro 5 soll "ein Tauschprogramm mit attraktiven Umstiegsprämien oder Rabatten" angeboten werden. Summen wurden nicht genannt.



Für Euro-5-Diesel soll als zweite Möglichkeit der Einbau zusätzlicher Abgasreinigungstechnik am Motor ermöglicht werden. Wenn Besitzer eine solche technische Nachrüstung wollen und solche Systeme verfügbar und geeignet sind, erwartet der Bund "vom jeweiligen Automobilhersteller, dass er die Kosten hierfür einschließlich des Einbaus übernimmt".



Verkehrsminister Scheuer räumte ein, dass bei der Hardware-Nachrüstung noch Gespräche geführt werden müssten - "nicht nur auf der finanziellen, sondern auch auf der technischen Seite". BMW habe sich zum Beispiel entschlossen, überhaupt keine technischen Nachrüstungen vorzunehmen, sagte der CSU-Politiker. Auch Opel hält sie für "ökononomisch nicht sinnvoll und technologisch nicht ausgereift". Daimler teilte mit, man werden den Vorschlag der Regierungskoalition prüfen und sich erst danach äußern. VW soll Scheuer zufolge offen sein für technische Nachrüstungen. Im Vorfeld hatte der Konzern allerdings erklärt, nur 80 Prozent der Kosten übernehmen zu wollen.



Kritik von Umweltverbänden



Umweltverbände sind erwartungsgemäß unzufrieden mit dem Ergebnis. Der Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan forderte: "Alle betrogenen Dieselfahrer, unabhängig von Wohnort oder Eurostandard ihres Fahrzeugs, müssen ihre Autos auf Kosten der Industrie in Ordnung gebracht bekommen."



Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, sagte mit Blick darauf, dass Motor-Umbauten mit zusätzlicher Katalysatortechnik an die Bedingung geknüpft ist, dass diese "verfügbar und geeignet" sein muss, dass die Umrüstung ein "frommer Wunsch" sei. Der Autobesitzer müsse sich selbst darum kümmern.



Die DUH hat in mehreren Städten für eine Einhaltung der Luftrichtlinien zum Wohle der Gesundheit von Anwohnern geklagt und mehrere Fahrverbote in deutschen Großstädten erzwungen.