Trauerfeier

Der Sarg von Queen Elizabeth II erreicht den Luftwaffenstützpunkt Northolt. (AFP / BEN STANSALL)

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Lambsdorff teilte mit, eine Übertragung von 9 Stunden sei an sich kein Problem gewesen, weil wirklich viele Menschen das Staatsbegräbnis sehen wollten. Das Problem seien die zusammengerechnet 18 Stunden Übertragungszeit vor dem Hintergrund der Reformdebatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sei unglaublich, betonte Lambsdorff. Ähnlich äußerten sich andere Bundestagsabgeordnete. Auch von für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Tätigen selbst kam Kritik. Das ZDF teilte mit, andere Royal-Ereignisse habe man mit der ARD nach Absprache seit vielen Jahren im Wechsel übertragen. Der Tod von Elizabeth sei von dieser Absprache ausgenommen. In Zukunft kehre man wieder zur alten Praxis zurück.

Der Sarg mit der verstorbenen Königin ist inzwischen auf dem Weg nach Schloss Windsor, wo am Abend die Beisetzung im Familienkreis stattfinden soll. Am Mittag hatte es in London einen Staatsakt in der Westminster Abbey gegeben, an dem rund 2.000 geladene Gäste teilnahmen - darunter US-Präsident Biden, Indiens Präsidentin Murmu, Chinas Vizepräsident Wang Qischan und der japanische Kaiser Naruhito.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.