Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, sollen Kernkraftwerke als klimafreundlich gelten, wenn eine Baugenehmigung bis 2045 vorliegt und es im Land einen Plan und finanzielle Mittel für die Atommüllentsorgung gibt. Mit Blick auf Gaskraftwerke wurden die Auflagen weiter gelockert. Demnach gelten Investitionen in neue Gaskraftwerke bis 2030 als nachhaltig, wenn sie unter anderem schmutzigere Kraftwerke ersetzen und bis 2035 mit klimafreundlicheren Gasen betrieben werden.

Die sogenannte Taxonomie soll Investoren und Banken dazu ermuntern, in klimafreundliche Technologien zu investieren, um die Klimaziele der EU zu erreichen. Die Bundesregierung kritisierte im Vorfeld, dass Atomkraft als nachhaltig eingestuft wird. Die Grünen befürchten, dass dies zu Lasten des Ausbaus erneuerbarer Energien wie Wind und Sonne geht. Auch andere Länder kritisierten die Pläne. Österreich und Luxemburg haben angekündigt, dagegen zu klagen.

Der Vorschlag der EU-Kommission kann nur noch durch eine Mehrheit im EU-Parlament oder ein Veto von mindestens 20 EU-Ländern abgelehnt werden. Dies gilt bislang als unwahrscheinlich.

Unser Europa-Korrespondent Peter Kapern sagte im Deutschlandfunk mit Blick auf die Taxonomie, es müssten hunderte Milliarden von Euro investiert werden, um wegzukommen von Öl, Kohle und am Ende auch von Gas. Insofern sei die Taxonomie "eine Art Transparenz" für all jene, die anlegen wollten. Letztlich habe dieser Zug schon seit dem EU-Gipfel im vergangenen Oktober auf dem Gleis gesessen. Damals hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen den Vorschlag für die Taxonomie in Aussicht gestellt.