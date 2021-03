Der Europarat wirft den EU-Staaten vor, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer nicht ausreichend zu schützen. In einem Bericht heißt es, das habe zum "Verlust tausender Menschenleben geführt.

Der Europarat bemängelt, die Menschenrechtslage habe sich seit dem letzten Bericht von 2019 weiter verschlechtert. Die zuständige Kommissarin im Europarat, Mijatovic, schreibt im Vorwort von einer Spirale nach unten in den Ländern Europas, um schutzbedürftige Menschen außerhalb der Grenzen zu halten: ""Hier geht es um Leben und Tod - und die Glaubwürdigkeit des Engagements der europäischen Länder für die Menschenrechte steht auf dem Spiel."



Die Organisation für Migration (IOM) verzeichnet für den beobachteten Zeitraum von Juni 2019 bis Ende 2020 mehr als 2.600 Todesfälle - die Dunkelziffer könnte aber höher liegen.

Kritik an Zurückweisungen auf See

Der Europarat prangert unter anderem die Praxis von Zurückweisungen auf See durch maltesische, griechische und zypriotische Behörden an, an denen die europäische Grenzschutzagentur Frontex beteiligt sein könnte.



Auch würden Staaten ihre Rettungsschiffe zunehmend aus der Region abziehen und die Arbeit von Hilfsorganisationen behindern. Ferner verwies der Europarat auf Menschenrechtsverletzungen in Libyen. Der Ansatz der EU-Staaten ziele darauf ab, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Flüchtlinge von der libyschen Küstenwache abgefangen und an Land zurückgebracht würden.

Fast 50 Länder

Dem Europarat gehören heute fast 50 Länder an, der Sitz der Organisation ist in Straßburg. Der Rat ist nicht mit den Institutionen der Europäischen Union verbunden und sieht seine wichtigste Aufgabe im Schutz der Menschenrechte.

