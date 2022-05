Jahrestag des Weltkriegsendes

Der ukrainische Botschafter Melnyk zeigte sich enttäuscht. Man hätte sich in der Rede "viel mehr Konkretes" dazu gewünscht, wie der Bundestagsbeschluss zur Lieferung schwerer Waffen umgesetzt werden solle, sagte Melnyk am Abend im ARD-Fernsehen. Wenn der Bundeskanzler sage, Russland dürfe nicht gewinnen, sollte man wirklich alles unternehmen, um der Ukraine zu helfen, forderte der Diplomat.

Scholz hatte der Ukraine gestern am Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa weitere Unterstützung zugesichert. Die Bundesrepublik habe dabei erstmals in ihrer Geschichte Waffen in ein Kriegsgebiet geschickt und dabei sorgfältig abwägend auch schweres Gerät geliefert. Das setze man fort. Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 habe man eine zentrale Lehre gezogen, sagte Scholz . Die zentrale Lehre laute: 'Nie wieder'. Aktuell könne das nur bedeuten: "Wir unterstützen die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor."