Warnstreik am Flughafen Hamburg: Dort bleibt die Sicherheitskontrolle den ganzen Tag geschlossen, es finden keine Abflüge statt. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Der erneute Aufruf überspanne den Bogen eines Warnstreiks, erklärte BDL-Hauptgeschäftsführer von Randow. Obwohl weder Flughäfen noch Airlines mit Verdi im Tarifkonflikt stünden, treffe dieser Streik in erster Linie den Luftverkehr und viele tausend Reisende.

Sei heute früh kommt es wegen des Warnstreiks der Beschäftigten im privaten Sicherheitsdienst zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen. Betroffen sind die Flughäfen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Bremen, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn. In Hamburg fielen alle Abflüge aus, weil die Sicherheitskontrollen für Passagiere ganztägig geschlossen bleiben. Am Hauptstadtflughafen BER ist der Flugverkehr sehr eingeschränkt. Der Frankfurter Flughafen rief die Passagiere auf, gar nicht erst anzureisen, weil sie ihre Flüge wegen der fehlenden Kontrollen nicht erreichen können.

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen, den Stundenlohn um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen sowie die Löhne regional anzugleichen. Nach vier vergeblichen Verhandlungsrunden wollen sich beide Seiten am Donnerstag erneut treffen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.