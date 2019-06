Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat sich entschieden gegen die Zulassung von Frauen zum katholischen Priesteramt ausgesprochen.

In Ingolstadt sagte er in einer Predigt: "Jesus hat bewusst nur Männer als Apostel berufen, als Stammväter des neuen Israel, die ihn dann zu vergegenwärtigen hatten auch im christlichen Kult." Zudem prangerte Voderholzer eine "Gender-Ideologie" ein. Die grundsätzliche Infragestellung der in der Schöpfung gegebenen Bezogenheit von Mann und Frau aufeinander habe erhebliche anthropologische und theologische Folgen, führte er aus. Der Bischof äußerte sich bei einer Messe zur Eröffnung eines Kongresses des konservativen Forums Deutscher Katholiken.



Erst im vergangenen Monat hatten sich bundesweit Tausende Frauen am Kirchenstreik "Maria 2.0" beteiligt. Unter anderem forderten sie einen Zugang zu den Weiheämtern und kritisierten die männlichen Machtstrukturen in ihrer Kirche.



Ausdrücklich lobt Voderholzer das letzte Woche veröffentlichte Schreiben der römischen Bildungskongregation mit dem Titel "Als Mann und Frau schuf er sie. Für einen Weg des Dialogs über die Genderfrage". Darin wird unter anderem die Vorstellung abgelehnt, dass Menschen ihr Geschlecht wählen oder ändern könnten. Zudem betont das Papier eine Komplementarität von Mann und Frau. Katholische Christen der LGBT-Gemeinschaft verurteilten die Schrift umgehend. Sie trage zu Bigotterie, Hass und Gewalt gegen Homosexuelle und Transgender bei, heißt es seitens der Interessenvertretung "New Ways Ministry".