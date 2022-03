Eine FFP2-Maske hängt in einer Wohnung an einem Haken. (picture alliance/dpa | Daniel Karmann)

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Position des Bundesgesundheitsministers sei zutiefst widersprüchlich. Die geplanten Änderungem des Infektionsschutzgesetzes machten alle Arbeit der letzten zwei Jahre obsolet.

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen will sich für eine Änderung des Regierungsentwurfs einsetzen. Er werbe dafür, die Maskenpflicht in Innenräumen als Basisschutzmaßnahme beizubehalten, so Dahmen.

Die FDP verteidigte hingegen das Vorgehen. Der Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen am 20. März sei ein großer Erfolg nach zwei Jahren Pandemie, sagte der designierte FDP-Generalsekretär Djir-Sarai der "Rheinischen Post".

