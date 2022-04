Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, äußert sich am 6. April 2022 bei einer Pressekonferenz im Bundesgesundheitsministerium zu den Ãnderungen der Isolations- und Quarantäneregeln. Die Isolationspflicht nach einer Infektion mit dem Corona-Virus bleibt nun doch erhalten. (picture alliance/dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Der Virologe Schmidt-Chanasit stellte im Kurznachrichtendienst Twitter die Frage, was eigentlich diese Killervarianten seien. Er habe diese Beschreibung für Coronavirus-Mutationen weder von der Weltgesundheitsorganisation noch von anderen Gesundheitsbehörden jemals gehört. Ähnlich äußerte sich der Bonner Virologe Streeck in der Onlineausgabe der "Bild"-Zeitung. Lauterbach schüre Panik, hieß es.

Der Bundesgesundheitsminister hatte in der "Bild am Sonntag" erklärt, gerade entwickelten sich diverse Omikron-Subvarianten, die für ihn Anlass zur Besorgnis seien. Die Abstände, in denen neue Varianten alte ablösten, würden immer kürzer. Es sei durchaus möglich, dass man eine hochansteckende Omikron-Variante bekomme, die so tödlich wie Delta sei.

