Der Musikkritiker Uwe Friedrich hält die Entschuldigung der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung gegenüber dem Musiker Igor Levit für problematisch.

Friedrich sagte im Deutschlandfunk, mit der Entschuldigung sei die Redaktion ihrem eigenen Autoren in den Rücken gefallen. Zudem habe sie sich damit zwischen alle Stühle gesetzt. Eine Entschuldigung komme beim Adressaten meist nicht an und verschlimmere den Disput.

Ein "subjektiver, stellenweise sehr polemischer Text"

Die Chefredaktion der "Süddeutschen Zeitung" hatte mit einem Schreiben an den Pianisten Igor Levit und an die SZ-Leser um Entschuldigung gebeten. Hintergrund ist ein Artikel, der am 16. Oktober unter der Überschrift "Igor Levit ist müde" im Feuilleton erschienen war. Darin geht es um Levit als Pianisten sowie um sein politisches Engagement und seine Äußerungen in sozialen Netzwerken. Laut SZ sei es ein "subjektiver, stellenweise sehr polemischer Text" gewesen.



Auf der Homepage schreibt die Zeitung, dass manche Leserinnen und Leser den Text als antisemitisch empfinden würden, etliche sähen Levit als Künstler und Menschen herabgewürdigt. Auch Levit selbst sehe das so. Die SZ schreibt wörtlich: "Das tut uns leid, und deswegen bitten wir Igor Levit persönlich wie auch unsere Leserinnen und Leser um Entschuldigung." Indirekt wurde Levit in der Musikkritik eine "Opferanspruchsideologie" vorgeworfen und dass er sich als "Weltgericht" aufspiele.



In der Kritik selbst hatte der Autor Helmut Mauró Levit ein "schwaches Legato" beim Klavierspiel vorgeworfen. Im weiteren Verlauf des Artikels wurde Levit jedoch sein politisches Engagement und öffentliches Auftreten vorgeworfen. Seinen Ruhm verdanke der Pianist eher seinen Aktivitäten in sozialen Netzwerken als seinem musikalischen Können.

Kritiken nicht vermischen

Uwe Friedrich empfiehlt vor diesem Hintergrund seinen Kollegen, bei ihren Kritiken strikt zwischen dem Schaffen des Künstlers und seinem öffentlichen Auftreten zu unterscheiden. Mit einer Vermischung tue man sich keinen Gefallen wie die Causa Levit zeige, erklärte Friedrich weiter. Der Künstler habe bislang die Entschuldigung der Zeitung nicht angenommen und auch nicht die Einladung zu einem persönlichen Gespräch.

