Nach seiner Kritik am Kölner Kardinal Woelki muss der Dormagener Pfarrer Koltermann offenbar doch keine dienstrechtlichen Konsequenzen befürchten. Der Vorgang sei erledigt und werde keine weiteren Schritte nach sich ziehen, zitiert der "Kölner Stadt-Anzeiger" aus einem Schreiben des Erzbistums Köln an Koltermann.

Koltermann: Keine Reue bei Woelki erkennbar

Der Dormagener Pfarrer hatte in der "Neuss-Grevenbroicher Zeitung" Äußerungen Woelkis während der Christmette im Kölner Dom kritisiert und dessen Rücktritt gefordert. Der Kardinal hatte Gläubige um Verzeihung dafür gebeten, dass sie in den vergangenen Wochen Kritik an der Nichtveröffentlichung eines Missbrauchsgutachtens für die Erzdiözese Köln und an seiner Person hätten ertragen müssen. In diesen Worten, erklärte Koltermann, könne er keine Reue Woelkis erkennen.

Nach seiner Kritik erhielt Koltermann einen zweiseitigen Brief vom Generalvikariat des Erzbistums. Darin heißt es laut übereinstimmenden Medienberichten, dass Koltermanns Äußerungen "möglicherweise schwerwiegende Verstöße" gegen seine Dienstpflichten als leitender Pfarrer darstellten. Die Äußerungen könnten deshalb "Maßnahmen nach sich ziehen". Ein "öffentliches Eintreten gegen die Katholische Kirche, das Erzbistum Köln oder dessen Amtsträger" sei mit den "Loyalitätsobliegenheiten" eines Pfarrers nicht vereinbar. Koltermann wurde den Angaben zufolge eine Frist bis zum 8. Januar gesetzt, um eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte zuvor darüber berichtet.

Pfarrer: "Musste meinem Gewissen folgen"

Pfarrer Koltermann führte in seiner Antwort aus, der Beweggrund für seine Kritik sei die "Unruhe treuester Katholiken" hinsichtlich des Auftretens von Woelki in der Missbrauchskrise. Sein Gewissen habe ihn dazu gebracht, in dieser zentralen Frage Position zu beziehen: "Bekanntlich lehrt unsere Kirche, dass jede und jeder unbedingt seinem Gewissen zu folgen hat".

"Wir sind Kirche" solidarisiert sich mit Pfarrer

Die Reformbewegung "Wir sind Kirche" hatte sich mit dem Dormagener Pfarrer solidarisiert. Es könne nicht sein, dass Koltermann wegen seiner Kritik an Woelki vorgeworfen werde, gegen die katholische Kirche zu agieren. "Kritik an der Leitung wird in autoritären und diktatorischen Staaten mit Kritik am System gleichgesetzt und strafrechtlich verfolgt", hieß es. Die Kölner Kirchenführung wolle "mit Gewalt jeden Widerspruch niederwalzen".



Der Kölner Kardinal sieht sich derzeit massiver Kritik ausgesetzt, da er ein Gutachten zum Umgang der Bistumsleitung mit Missbrauchsfällen nicht wie zunächst vorgesehen veröffentlichen lässt. Zudem wird Woelki vorgeworfen, selbst an Vertuschung beteiligt gewesen zu sein. Er soll einen Missbrauchsfall aus den 1970er-Jahren, von dem er 2015 erfahren hatte, pflichtwidrig nicht an den Vatikan gemeldet haben.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.