Ein Container-Frachtschiff der chinesischen Reederei Cosco (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, der Grünen-Politiker Hofreiter, sprach sich im ARD-Fernsehen gegen den Kompromiss aus, den die Ampelkoalition nach Medienberichten ausgehandelt hat. Demnach soll die Reederei Cosco nicht 35, sondern nur 24,9 Prozent des Terminals übernehmen, damit sie keinen inhaltlichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben kann. Hofreiter sagte dazu, auch mit einem geringeren Anteil sei China immer noch ein diktatorisches Regime.

Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann sprach von einem folgenschweren Fehler. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, so wenig, wie es in der Natur ein bisschen schwanger gebe, so wenig gebe es bei dem Hafengeschäft in Hamburg ein bisschen chinesisch. FDP-Vizechef Vogel forderte eine gemeinsame europäische Hafenstrategie, damit die großen Häfen nicht länger gegeneinander ausgespielt werden könnten.

