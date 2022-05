Bundesverteidigungsministerin

Verteidigungsministerin Lambrecht steht nach einem Flug ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber in der Kritik. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Die Unionsfraktion bezeichnete die Nutzung der Bundeswehr für private Zwecke als "stillos". Fraktionschef Merz sagte, es stünde besser um die Bundeswehr, wenn Lambrecht bei allem so eifrig dabei sei wie bei der Mitnahme ihres Sohnes. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Strack-Zimmermann, forderte Aufklärung. "Wirklich korrekt" sei die Sache wohl nicht gewesen, sagte die FDP-Politikerin im Sender "Welt". Aus der AfD kamen Rücktrittsforderungen.

Lambrecht war vor Ostern in Begleitung ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber von Berlin nach Schleswig-Holstein gereist. Im Anschluss an einen beruflichen Termin machte sie Urlaub auf der Insel Sylt. Ihr Ministerium gab bekannt, dass Lambrecht die Mitnahme ihres Sohnes in dem Hubschrauber angekündigt und gemäß der Richtlinien selber bezahlt habe.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.