Corona-Isolationsregel

Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte für fünf Tage werde bleiben, sagt er in Berlin. Allerdings werde es für Kontaktpersonen von Infizierten ab dem 1. Mai nur noch eine dringende Empfehlung geben, sich für fünf Tage zu isolieren. Sie würden nicht mehr behördlich in Quarantäne geschickt. Dies werde die Gesundheitsämter entlasten.

Lauterbach hatte mit seiner Ankündigung, die Quarantänepflichten vollkommen abzuschaffen für Irritationen gesorgt und war anschließend davon abgerückt. Bei einem Beschluss wäre der falsche Eindruck entstanden, die Pandemie sei zu Ende oder eine Corona-Erkrankung könne wie eine Grippe betrachtet werden, betonte Lauterbach. Ziel wäre es aber lediglich gewesen, die Gesundheitsämter zu entlasten. Für diesen Fehler sei er persönlich verantwortlich.

Lauterbach betonte, der ursprüngliche Vorschlag sei eng abgestimmt gewesen mit dem Robert Koch-Institut. Nach Gesprächen mit dem Expertenrat der Bundesregierung, mit Ärzten und nach Beobachtung der Reaktionen in der öffentlichen Debatte habe er sich aber umentschieden.

CSU-Chef Söder forderte eine Sonderkonferenz in der Frage. Die Gesundheitsminister seien auf 180, sagte er. So könne man in einer so sensiblen Angelegenheit nicht regieren. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP sei keine Ampel mehr, sondern eine Lichtorgel, kritisierte Söder. Der CDU-Vorsitzende Merz warf Lauterbach im Deutschlandfunk ein kurzatmiges Vorgehen vor. (Audiolink. Nachlesen können Sie das ganze Gespräch mit Friedrich Merz hier .)