Russland-Politik

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, (picture alliance / dpa /Jens Büttner)

Das Projekt sei von der damaligen unionsgeführten Bundesregierung immer befürwortet worden, erklärte die SPD-Politikerin. Zudem sei es darum gegangen, die Wirtschaftsinteressen ihres Bundeslandes zu vertreten. Medienberichten zufolge hat die russische Nord Stream 2 AG der Regierung in Mecklenburg-Vorpommern praktisch diktiert, wie sie die Pipeline trotz US-Sanktionsdrohungen fertigstellen kann.

Bei einer Landtagssitzung in Schwerin kritisierte die Opposition zudem, dass weiterhin russische Vereine gefördert werden sollen. So sieht der Haushaltsentwurf 350.000 Euro für den Verein "Deutsch-Russische Partnerschaft MV" des ehemaligen Ministerpräsidenten Sellering vor. Der Etatentwurf war fast drei Wochen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine vom Kabinett verabschiedet worden. Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Reinhardt, sagte, das Vorgehen erwecke den Anschein, dass die SPD bereits für die Zeit nach dem Krieg plane. Die Opposition will zur Aufklärung der Vorwürfe einen Untersuchungsausschuss einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.