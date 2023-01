Europa-Handel

In der EU gibt es derzeit Abstimmungen über ein Lieferkettengesetz, das dafür sorgen soll, dass z.B. große Unternehmen Kinder- oder Zwangsarbeit in ihren internationalen Lieferketten verhindern. (imago / VWPics)

In einem offenen Brief an den deutschen EVP-Abgeordneten Voss zeigten sich die Organisationen, darunter Amnesty International, der Bund für Umwelt und Naturschutz und der Deutsche Gewerkschaftsbund - entsetzt über die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. Gehe es nach den EVP-Abgeordneten, würde das EU-Lieferkettengesetz vollständig erst ab 2033 in den Mitgliedstaaten angewandt. Das sei viel zu spät.

Auf EU-Ebene laufen derzeit Abstimmungen über ein Lieferkettengesetz. Es verpflichtet Konzerne dazu, mehr auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz bei Zulieferern im Ausland zu achten. Wann das Gesetz in Kraft treten soll, ist noch nicht klar.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.