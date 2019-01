Vertreter der verbleibenden EU-Mitgliedsstaaten nehmen die neuen Beschlüsse des britischen Parlaments zum Brexit mit Ablehnung auf.

Der Europaabgeordnete Ferber schloss Neuverhandlungen über einen Austrittsvertrag zwischen Großbritannien und der Europäischen Union aus. Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die EU habe der britischen Regierung gegenüber deutlich signalisiert, dass der Vertrag nicht mehr aufgeschnürt werde.



Man könne im Rahmen der politischen Erklärung, die die Übergangszeit regelt, erneut ein paar Dinge beschreiben, aber die Briten hätten bisher vor allem in der Frage um die irische Grenze keine andere Lösung angeboten. "Wir haben zwei Jahre verhandelt mit der britischen Regierung; die hat immer nur gesagt, was sie nicht will und nie gesagt, was sie will." Man habe eine Vielzahl von Lösungen angeboten für die irische Grenze - "die wurden alle von Frau May verworfen."

Backstop ist eine Frage des Friedens

Die EU wolle, dass der Friedensprozess zwischen Irland und Nordirland weiterverfolgt werde, und dafür sei das Karfreitagsabkommen und damit eine offene Grenze unablässig. Die irische Frage sei nicht trivial aufzulösen. Die EU habe angeboten, diese Frage für eine lange Zeit offen zu lassen. "Wenn unser Kompromiss den Briten nicht schmeckt, dann sollen sie konstruktive Gegenvorschläge machen." Ferber betonte, er habe den Eindruck, es gehe nur darum, das Bestmögliche durch Erpressung aus der EU herauszuholen, ohne sich bewegen zu müssen.

EU-Parlament berät über neue Brexit-Beschlüsse

Das Europäische Parlament berät heute über die jüngsten britischen Beschlüsse zum Brexit. In der kurzfristig angesetzten Debatte soll auch der Chefunterhändler der EU, Barnier, Stellung nehmen. Das britische Unterhaus sprach sich gestern am späten Abend mehrheitlich dafür aus, den Austrittsvertrag zu ändern, besonders im Hinblick auf die irische Grenze. EU-Ratspräsident Tusk lehnte dies umgehend ab und betonte, diese Linie sei mit allen 27 Staaten abgestimmt.



Das Unterhaus hat der britischen Regierung für die Nachverhandlungen 14 Tage Zeit gegeben. Zudem stimmten die Abgeordneten mehrheitlich für einen Antrag, der die Regierung auffordert, einen ungeregelten Brexit ohne Abkommen zu verhindern.