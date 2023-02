"Zivilisationsbruch"

Konferenz-Leiter Christoph Heusgen bei seiner Rede zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz 2023. (AFP / THOMAS KIENZLE)

Heusgen erinnerte in München an den russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres. Es sei das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen, dass ein europäisches Land einem anderem das Existenzrecht abgesprochen und es deshalb angegriffen habe. Seither seien mehr als 14 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer vertrieben worden, zehntausende seien getötet, gefoltert, vergewaltigt oder verschleppt worden. Heusgen richtete den Blick aber auch auf andere gewaltsame Krisenherde - etwa in Myanmar, Afghanistan, Syrien, Iran, Äthiopien und Haiti.

Selenskyj: "Es darf keine Alternative zu ukrainischem Sieg geben"

Der Krieg in der Ukraine ist in diesem Jahr das Hauptthema der Münchner Sicherheitskonferenz. Präsident Selenskyj beklagte Verzögerungen bei den Waffenlieferungen für sein Land. In einer Videoschalte zur Sicherheitskonferenz verglich er die Verteidigung der Ukraine mit dem Kampf Davids gegen Goliath. Der russische Goliath habe bereits angefangen zu verlieren. Es dürfe keine Alternative zu einem ukrainischen Sieg geben, erklärte Selenskyj.

Deutschland wird in München von Bundeskanzler Scholz, Außenministerin Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius vertreten. Weitere hochrangige Teilnehmer sind etwa US-Vizepräsidentin Harris und der französische Staatschef Macron. Nicht eingeladen wurden hingegen Russland und der Iran. Begründet wurde dies unter anderem damit, den beiden Regimes angesichts der aktuellen Entwicklungen keine internationale Bühne zu bieten.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.