Die WHO kritisiert den Umgang anderer Länder mit Südafrika nach dem Auftauchen einer neuen Variante des Coronavirus. (dpa)

WHO-Afrika-Direktorin Moeti sagte in Brazzaville, damit greife man die globale Solidarität an. Südafrika habe schnell und transparent reagiert und über die neu aufgetauchte sogenannte Omikron-Variante informiert. Dies sei zu loben, statt unter Strafe zu stellen.

Am vergangenen Donnerstag waren erste Erkenntnisse über die neue Virus-Mutante offiziell bekannt gegeben worden. Möglicherweise ist die neue Form ansteckender als bisherige. Unter anderem in Europa erließen zahlreiche Staaten Einreisebeschränkungen gegen insgesamt sechs Länder des südlichen Afrikas.

Japan kündigte an, überhaupt keine Ausländer mehr ins Land zu lassen. Das Einreiseverbot tritt morgen in Kraft. Damit werden Beschränkungen wieder hergestellt, die erst in diesem Monat für Geschäftsreisende, ausländische Studierende und Arbeitnehmer gelockert worden waren.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.