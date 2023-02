Nach Putin-Rede

Russische "RS-24 Jars" Interkontinentalraketen werden im Juni 2020 während einer Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland auf den Roten Platz gefahren. (Alexander Zemlianichenko / AP / dpa / Alexander Zemlianichenko)

US-Außenminister Blinken bezeichnete die Entscheidung als enttäuschend und unverantwortlich. Die USA würden in jedem Fall dafür sorgen, dass die eigene Sicherheit und die der Verbündeten gewährleistet sei. NATO-Generalsekretär Stoltenberg appellierte an Putin, die Entscheidung zu überdenken.

Das Auswärtige Amt teilte mit, die Weltgemeinschaft habe wiederholt dazu aufgerufen, auf nukleare Drohungen zu verzichten. Die Aussetzung des Vertrags unterstreiche die Dringlichkeit einer nuklearen Abrüstung. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, sprach von einem schweren Schlag für die weltweiten Hoffnungen, zumindest die Gefahr von Atomwaffen einhegen zu können.

Pistorius: "Reagieren nicht auf Provokationen"

Bundesverteidigungsminister Pistorius reagierte zurückhaltend. Er sagte bei einem Besuch der Marine in Eckernförde mit Blick auf Putin, "das ist eine seiner üblichen Vorgehensweisen". Er wolle dies jetzt gar nicht weiter kommentieren, erklärte der SPD-Politiker. "Alle anderen Ankündigungen, die Putin gemacht hat, sind so, wie sie immer waren in den letzten Monaten. Wir konzentrieren uns darauf, die Ukraine zu unterstützen und reagieren nicht auf Provokationen oder Drohungen."

Russland will sich bis Laufzeitende an Vertrag halten

Putin hatte in seiner Rede zur Lage der Nation erklärt, Russland müsse bereit sein, Atomwaffentests ebenfalls wieder aufzunehmen, sollten die USA dies tun. Zugleich betonte der Kremlchef, es handele sich nicht um einen endgültigen Ausstieg aus der Vereinbarung. Später hieß es aus Moskau, man wolle einen "verantwortungsvollen Ansatz beibehalten" und werde sich während der Laufzeit des Vertrags weiterhin "strikt an die quantitativen Begrenzungen für strategische Offensivwaffen halten".

Der "New Start"-Vertrag wurde 2010 von Russland und den USA unterzeichnet und gilt zunächst bis 2026. Er soll die Atomwaffenarsenale beider Staaten beschränken. Mit ihrer Unterzeichnung verpflichteten sich Washington und Moskau dazu, ihre atomaren Sprengköpfe jeweils auf maximal 1.550 zu verringern sowie ihre Trägerraketen und schweren Bomber auf maximal 800 zu begrenzen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.