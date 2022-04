Angriff auf die Ukraine

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) hält die Ankündigungen des Kanzlers für zu unkonkret. (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Um Freiheit und Menschenrechte müsse man kämpfen, schrieb Strack-Zimmermann bei Twitter. Deutschland laufe im Vergleich zu anderen Ländern noch zu sehr hinterher. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Wadephul bemängelte, dass Deutschland weiter keine schweren Waffen liefere. Damit lasse man die Ukraine im Stich.

Scholz hatte nach einer Videokonferenz der G7-Staaten Waffenlieferungen und finanzielle Hilfen angekündigt. Die Ukraine solle Geld aus Deutschland erhalten, um bei deutschen Rüstungskonzernen Waffen kaufen zu können, sagte Scholz. Die Regierung in Kiew könne dabei aus einer Liste von Waffen auswählen. Dazu gehörten Panzerabwehrwaffen oder Luftabwehrgeschütze. Bei Lieferungen aus den Beständen der Bundeswehr sei Deutschland an Grenzen gestoßen, so Scholz.

